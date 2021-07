Álvaro Reis quer consolidar identidade do Agrupamento Escolas de Oliveira do Bairro

Álvaro Reis abraça este novo desafio consciente do trabalho que terá pela frente, já que é sua vontade “consolidar a identidade do AEOB, desenvolvendo uma escola moderna, inovadora e de oportunidade, onde todos – alunos, professores e funcionários – se sintam como na sua segunda casa”.

Oliveira do Bairro

O docente Álvaro Reis tomou posse como diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) na penúltima quarta-feira, em cerimónia realizada no Quartel das Artes.

Eleito por maioria absoluta para o quadriénio 2021/2025, Álvaro Reis, sucede no cargo a Júlia Gradeço que, durante duas décadas, exerceu funções diretivas no AEOB.

Numa cerimónia bastante emotiva, a docente Fátima Pataco, presidente do Conselho Geral, não deixou de se dirigir à diretora cessante para lhe agradecer por 20 anos de “dedicação, sempre com o objetivo de servir a comunidade educativa”.

Um caminho, como referiu, “nem sempre fácil”, mas durante o qual Júlia Gradeço teve a capacidade de “ouvir as lideranças, as equipas e dar visibilidade ao agrupamento, motivando docentes e alunos a participar em projetos concelhios, nacionais e internacionais”. Ao novo diretor, Fátima Pataco, desejou igualmente um mandato “repleto de sucessos”.

Numa alocução carregada de sentimento, Júlia Gradeço, agradeceu a todos por lhe permitirem “ser feliz e fazer o que gostava profissionalmente”, na certeza de que nesta saída guarda “uma família, a segunda família por opção”.

Dirigindo-se ao seu sucessor, a quem pediu que continue a lutar “pelas cores do AEOB”, mostrou-se igualmente convicta que [Álvaro Reis] será respeitado por todos.



