Bombeiros de Anadia: Nova viatura benzida em dia de promoções

No passado dia 19 de junho, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia esteve duplamente em festa. Se durante a tarde, o salão nobre serviu de palco à tomada de posse dos novos corpos sociais para o triénio 2021/2023, a manhã foi de grande alegria e emoção.

No quartel e de forma recatada, devido aos constrangimentos causados pela pandemia, teve lugar uma cerimónia interna de promoções e distinções com entrega de medalhas a operacionais do Corpo de Bombeiros.

Um evento que contou com a presença da edil anadiense, Teresa Cardoso, mas também de Paula Ramos, Comandante Operacional Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

Durante a manhã, a corporação assistiu ainda à bênção do novo VALE-01 (veículo de apoio logístico específico) com capacidade para 30 mil litros de água. Recorde-se que esta viatura é fruto de uma oferta – o trator foi oferecido pela Boomerang Transportes (de Sangalhos) e a cisterna foi comparticipada pelo município de Anadia.

Ao JB, o comandante Bruno Almeida mostrou-se muito agradado com esta nova viatura já que é a de maior capacidade, tendo a corporação duas mais pequenas, de 12 e 7 mil litros.

Na ocasião, o ainda presidente da direção, Pedro Carvalho, apresentou um voto de louvor à corporação pela “dedicação e espírito de missão e sacrifício exemplares”, “pela eficiência, empenho e dedicação extraordinária ao longo dos últimos três anos”.

