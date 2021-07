Câmara incentiva comércio tradicional com 2.ª campanha “Compre em Águeda”

A Câmara Municipal de Águeda promove, pelo segundo ano consecutivo, a campanha “Compre em Águeda”, que tem como principal objetivo estimular a compra no comércio local, investindo 48 mil euros que serão traduzidos em vales a serem descontados em compras nos estabelecimentos aderentes.

“À imagem do que foi a campanha do ano passado, e que teve um grande impacto na dinâmica comercial do concelho, pretendemos incentivar o comércio tradicional, contribuindo para a recuperação deste setor e para a sustentabilidade económica do território, ao mesmo tempo que apoiamos as famílias”, declarou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.

A atividade comercial é, reitera, um dos setores que mais tem contribuído para o desenvolvimento económico do concelho e que viu comprometida a sua sustentabilidade com as restrições impostas pela situação pandémica, com mais um confinamento no início do ano que obrigou ao encerramento dos estabelecimentos comerciais.

Tendo em conta também a não realização de grandes eventos e iniciativas, que normalmente se traduzem num maior fluxo de pessoas no concelho, contribuindo para um crescimento económico, seja no comércio e serviços ou restauração, a Câmara de Águeda decidiu voltar a promover esta campanha de incentivo às compras no comércio local.

Campanha de julho a novembro

A campanha, que arranca este mês e termina a 30 de novembro, destina-se aos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, designadamente os que detêm os seguintes Classificação das Atividades Económicas (CAE): 9602; 93130; 95230; 96010; 96091; 7911; 7912; os iniciados em 55, 56 e os iniciados em 47 (com exceção do CAE 47111 – Comércio a retalho em supermercados e hipermercados e 47300 – Comércio a retalho de combustível para veículos a motor, em estabelecimentos especializados).

Os proprietários dos estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campanha e beneficiar desta ação devem preencher o formulário constante em https://www.cm-agueda.pt/p/compreemagueda, até ao dia 15 de julho.

Nas compras efetuadas em cada um dos estabelecimentos aderentes, o cliente tem direito a cupões de participação consoante as compras efetuadas, que, depois de devidamente preenchidos, terão de ser colocados numa tômbola que está disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda.

Para as compras efetuadas no mês de julho, o sorteio realizar-se-á no dia 6 de agosto; enquanto que para as compras realizadas em agosto, o sorteio realizar-se-á no dia 6 de setembro. Ambos os sorteios decorrerão às 18h, no Edifício dos Paços do Concelho.

Em cada um destes dois sorteios serão atribuídos 80 prémios (em cupões de 300 euros), no valor total de 48 mil euros, distribuídos em vales de compras, que só poderão ser utilizados nos estabelecimentos do comércio local do Concelho de Águeda, aderentes à iniciativa e até ao dia 30 de novembro.

De referir que o regulamento da campanha está disponível para consulta em https://www.cm-agueda.pt/p/compreemagueda.