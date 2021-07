Caves Primavera ganham prata em Bruxelas para espumante e tinto Baga

As Caves Primavera conquistaram, no passado dia 1 de julho, duas medalhas de prata no famoso concurso de vinho – Concours Mondial de Bruxelles.

O concurso, que decorreu entre 17 e 27 de junho, contou com um grande júri, composto por peritos do setor vínico, que avaliou os vinhos a concurso.

Das Caves Primavera destacaram-se, distinguidos com duas medalhas de prata, o Espumante Primavera Baga Bairrada Reserva Extra Bruto 2018 e o Vinho Tinto Primavera Beira Atlântico Baga Merlot 2017, duas novas colheitas de dois clássicos das Caves Primavera, que foram lançados para o mercado no início deste ano.

Estas medalhas foram mais duas conquistas num grande ano de 2021 para estas caves do concelho de Águeda e para os seus vinhos e espumantes que, no primeiro semestre do presente ano, já conquistaram diversas medalhas e menções honrosas em conceituados concursos de vinhos mundiais e nacionais, destacando-se: Medalha de Ouro – Espumante Primavera Baga Bairrada Bruto 2018, no Berliner Wine Trophy; Medalha de Ouro – Espumante Primavera Bical Bruto 2015, no Concurso Vinhos de Portugal; Medalha de Prata – Vinho Tinto Primavera 75 Anos Bairrada Clássico 2015, no Mundus Vini Winter Edition; Medalha de Prata – Espumante Célebre Data Reserva Extra Bruto 2016, no Mundus Vini Winter Edition.