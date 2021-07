CDU Anadia: Manuel Quintas é cabeça de lista à JF da Moita

A CDU de Anadia aposta em Manuel Magalhães Nogueira Quintas, de 66 anos, para cabeça de lista à Junta de Freguesia da Moita.

Reformado da PT, o candidato reside na Póvoa do Pereiro e durante muitos anos abraçou o associativismo, tendo sido seccionista da formação e diretor desportivo do Sangalhos DC, participando da conquista de diversos títulos na formação, bem como dois títulos nacionais de seniores. Para além de uma larga experiência acumulada pela sua envolvência na política local, foi dirigente dos sindicatos dos CTT e da PT. Atualmente mantem-se como conselheiro do sindicato das telecomunicações.

Melhorar as condições de abastecimento de água às populações, bem como de saneamento básico, apostar na prevenção florestal, melhorar as acessibilidades e requalificar vias rurais são outras prioridades na sua candidatura. O lema da candidatura é “Fazer diferente, fazer melhor”.

