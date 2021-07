Concurso caça talentos “Portugal a Dançar” passa pela Mealhada

A edição 2021 do “Portugal a Dançar” vai passar pela Mealhada. As eliminatórias do concurso de dança irão decorrer no Pavilhão do Luso, dias 17 e 18 de setembro, sendo a final, dia 19, domingo, no Cineteatro Messias, na Mealhada.

“Foi-nos lançado o desafio de receber esta competição de dança e considerámos que seria uma oportunidade para muitos jovens e adultos do nosso concelho, que aspiram a uma carreira nesta área, se mostrarem e brilharem. E uma excelente oportunidade também para os jovens dos concelhos vizinhos que poderão vir à Mealhada nestes dias”, explica Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Este concurso percorrerá, em busca de talentos na área da dança, oito localidades do continente (Mealhada, Miranda do Douro, Tondela, Castelo Branco, Setúbal, Oeiras, Portimão e Matosinhos), as ilhas da Madeira e dos Açores e New Jersey (EUA) e Paris (França). O vencedor terá a oportunidade de apresentar a sua coreografia num dos congressos promovidos pelo Conselho Nacional de Dança da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), além de receber outros prémios que serão anunciados na final, em dezembro de 2021, em Matosinhos.

Com o lema “Dançar por uma Causa”, o objetivo é não só eleger os melhores bailarinos como também colocar a dança e o mediatismo ao serviço de causas nobres da sociedade, desde logo no local onde habitam. Os vencedores de cada uma das competições locais tornam-se também embaixadores do talento nacional, da sua região, da mensagem “Dança por uma Causa”, bem como dos parceiros do concurso. A competição conta ainda com uma componente educativa com a realização de oficinas de dança e espetáculos.

“O apelo que deixo aos nossos jovens é que se inscrevam no concurso e, quem sabe, não vemos um mealhadense na final. Talento não nos falta”, sublinha o presidente da Câmara Municipal.

Mais informações em https://portugaladancar.pt/