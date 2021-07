Exposição “Os Milagres Eucarísticos No Mundo” continua em Oliveira do Bairro

A exposição “Os Milagres Eucarísticos No Mundo”, vai prolongar-se até setembro próximo, informou a Paróquia de Oliveira do Bairro.

Esta mostra, inicialmente prevista até 29 de junho, verá a sua data de exposição dilatada, “pois está a ter um acolhimento razoável, na paróquia e na diocese, com os grupos que programam a sua visita. Por essa razão, os padres do Arciprestado – no tempo de férias – decidiram a permanência na sede de concelho, em Oliveira do Bairro”, diz nota do Arciprestado, apontando que a exposição permanece na igreja e no salão contíguo até ao dia de S. Miguel, 29 setembro.

Recorde-se que esta mostra, criada pelo jovem beato Carlo Acutis, poucos anos antes da sua morte, foi a forma encontrada pelo arciprestado para assinalar as solenidades do Corpo de Deus.

Trata-se de uma exposição de fotografias e descrições históricas de alguns dos principais milagres eucarísticos que ocorreram ao longo dos séculos em vários países do mundo e reconhecidos pela Igreja.

Depois de Fátima, em 2009, Oliveira do Bairro avança agora com esta exposição inédita na região, exibindo 51 dos 166 painéis, que nos permitem uma visita virtual aos locais onde houve milagres.

