Exposições e concertos marcam inauguração da Cerâmica Rocha

O edifício recentemente reabilitado da Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, é inaugurado esta quarta-feira, 7 de julho, pela Diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes.

O histórico edifício, um dos grandes exemplos da arquitetura industrial do início do séc. XX na Região da Bairrada, totalmente construído em tijolo maciço de barro vermelho, em 1902, manteve a sua atividade até ao início da década de 90 do século passado, como fábrica de cerâmica e grés. Ao abandono durante vários anos, as instalações foram adquiridas pela autarquia, em 2001.

Em meados de 2018, arrancou a empreitada de Reabilitação do edifício da antiga Cerâmica Rocha, com o objetivo de preservar o que ainda restava da fábrica, principalmente os seus fornos e chaminés centenárias.

Para além da apresentação de uma parte do espólio de peças de cerâmica em tijolo e grés produzidas na antiga fábrica, em diversos períodos da sua atividade, o agora inaugurado equipamento vai contar ainda com a exposição itinerante “Cerâmica Portuguesa”, da APTCVC – Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas.

Esta exposição reúne um conjunto de 36 peças, dos 18 municípios que integram a associação, que visa ilustrar a riqueza e diversidade do que se faz em Portugal no que diz respeito à cerâmica.

Hoje, quarta-feira, o espaço envolvente da Cerâmica Rocha recebe o primeiro concerto (Bárbara Tinoco) do cartaz cultural do Município para julho e agosto, o programa “Verão Azul”,

Até domingo, a Cerâmica Rocha servirá ainda de enquadramento para concertos de Tatanka, vocalista dos Black Mamba que se apresenta em nome individual, Jacinta, acompanhada pela Banda Filarmónica da Mamarrosa, Miguel Araújo, acompanhado pela União Filarmónica do Troviscal, fechando com o espetáculo de Dhoad Gypsies of Rajasthan.