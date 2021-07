Grande Regata dos Moliceiros traz cor à Ria este fim de semana

A Região de Aveiro está em festa este fim de semana com o Ria de Aveiro Weekend, iniciativa que, no sábado, 3 de julho, tem como palco principal a Ria de Aveiro, o recurso turístico de maior relevância da região.

É precisamente na Ria de Aveiro que acontece, no sábado, a partir das 14h30, um dos mais emblemáticos e esperados eventos do ano – a Grande Regata dos Moliceiros. Nesta regata os barcos moliceiros navegarão à bolina, na sua configuração tradicional, desde a Praia do Monte Branco na Torreira (Murtosa) até ao canal das pirâmides, junto à nova Rua do Sal / Estrada Dique, junto à Marina da Troncalhada, em Aveiro.

A chegada da regata está prevista para as 16h junto à ponte da eclusa, onde decorrerá uma parada de embarcações acompanhada de música ao vivo e outras performances artísticas. Às 17h30 será o momento para a Cerimónia de Entrega de Prémios.

Antes, pelas 11h, realiza-se o já habitual concurso dos Painéis dos Moliceiros, também na Praia do Monte Branco, na Torreira.