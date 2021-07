Homem detido na Mealhada por posse e cultivo de canábis

Um homem de 42 anos foi detido esta quarta-feira, por posse e cultivo de estupefacientes, no concelho da Mealhada.

No âmbito de uma investigação, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia detiveram em flagrante o suspeito e apreenderam 55 pés de canábis; dois telemóveis; um saco com substrato; e 110 euros em numerário.

O suspeito foi detido e será presente a primeiro interrogatório ainda hoje, dia 14, ao Tribunal Judicial da Mealhada.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial da Mealhada.