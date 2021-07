Já pode dormir num ninho de sal no meio da Ria de Aveiro

Uma cama redonda a sugerir uma concha, um vidro panorâmico no chão para olhar a ria de forma diferente, são só alguns dos aperitivos para uma experiência fora da caixa mas dentro do ninho.

Visto de longe confunde-se com um tradicional monte de sal. A ideia vai mantendo-se, mesmo, à medida que nos aproximamos, até ao ponto de olharmos para um postigo, acessório diferente que um típico monte de sal não precisa, mas que aqui de imediato nos leva a aguçar a curiosidade.

Mas deixemos aquela pequena janela… vamos é entrar pela porta grande do “Ninho do Sal” e logo ficamos a perceber que o salgado adoça, e de que maneira, o pior dos olhos amargos.

A Ostraveiro, empresa que vai servindo os saberes e sabores da ria de Aveiro de uma forma única, reservou para este novo conceito de alojamento uma magia sem igual, que se reparte por uma banheira vintage, um pequeno almoço servido sem ter que sair do ninho, ou mesmo a degustação de espumante Bairrada, numa das espreguiçadeiras do alojamento ou depois de um banho único numa piscina natural.