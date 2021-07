Mealhada: Arte urbana conta a história das freguesias do concelho

Confira as propostas para um roteiro de Férias em Segurança, pelo concelho da Mealhada, publicadas na edição de 29 de julho.

A Mealhada apresenta este verão, como grande novidade, uma rota de arte urbana, que desafiou os alunos da escola profissional EPVL a pintar a história das freguesias do concelho.

A Rota Cultural Urban Art colocou os alunos de multimédia daquela escola a darem nova vida aos muros e paredes do concelho ao abrigo do projeto “180º Mealhada”, da Living Place, e com o apoio das autarquias locais.

No total são seis trabalhos de arte urbana que retratam um pouco da história de cada freguesia e têm um trabalho prévio de pesquisa associado, que durou vários meses.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Mealhada, Vagos e Ílhavo e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 29 de julho de 2021