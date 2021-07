Percurso Dourado assinalado com passeio de bicicleta entre Sangalhos e Perrães

Foi oficialmente inaugurado, no sábado, 26 de junho, o percurso Dourado da Grande Rota da Ria de Aveiro, um momento integrado no Congresso Região de Aveiro 2021.

Partindo de Sangalhos e terminando no Parque do Carreiro Velho (Perrães), uma comitiva de que fizeram parte os autarcas de Aveiro, Anadia, Oliveira do Bairro e Murtosa, percorreu de bicicleta cerca de 10 km do Percurso Dourado, que vai da Praia de Esmoriz, em Ovar, ao Forte da Barra, em Ílhavo, numa extensão de 234 km.

Ainda antes de começar a pedalar, Teresa Cardoso, presidente da CM Anadia, desejou que este seja “um ponto de partida para que os munícipes destes concelhos, da região e também do país que nos visitem, desfrutem desta rota intermunicipal, que enaltece não só o património natural, mas também cultural e histórico”.

Para o presidente da câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, este projeto que “orgulha toda a região” dá uma oportunidade a Oliveira do Bairro “de mostrar o que já tem e criar outras rotas no concelho”.

Ribau Esteves, presidente da CIRA e da Câmara de Aveiro, esclareceu que esta rota vem juntar-se ao Percurso Azul, inaugurado em outubro. A ideia da Grande Rota “é comunicarmos o nosso território e convidarmos as pessoas a percorrerem estes caminhos fantásticos que passam em todos os 11 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro”.

A Grande Rota da Ria de Aveiro corresponde a um investimento de 700 mil euros, sendo um projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro (Centro 2020, Portugal 2020 e FEDER). Tem quase 600 km de extensão total, que se divide em três percursos independentes (azul, verde e dourado) e um conjunto de 11 percursos náuticos. Trata-se de uma iniciativa para conferir visibilidade, notoriedade e reconhecimento externo ao património natural existente na região.