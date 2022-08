Bicicleta dos Sorrisos está mais inclusiva e não pára de dar pedal à felicidade

Meio ano depois da apresentação da primeira Bicicleta dos Sorrisos, o projeto ‘Risoterapia/Carrinha dos Sorrisos’ foi mais longe e avançou para a criação da primeira bicicleta adaptada para cadeira de rodas a ser construída e a circular em Portugal.

Estas duas novas ferramentas para promover sorrisos e provocar emoções não têm parado junto da população sénior e de outras pessoas com mobilidade reduzida e/ou condicionada, viajando ao sabor do pedal dos elementos do projeto, que de sorriso estampado no rosto vão cumprindo essa missão nobre de transformar vidas.

Esta nova versão da Bicicleta dos Sorrisos, apresentada na última edição do World Bike Tour, em Lisboa, no passado dia 3 de julho, foi fabricada na Bairrada, mais concretamente na IBH, em Anadia, em resultado do desafio da Mais Feliz Associação à empresa.

Adaptada para transportar passageiros em cadeira de rodas, a Bicicleta dos Sorrisos tornou-se mais inclusiva. “Assim conseguimos transportar quase todas as pessoas, pena ainda não conseguirmos transportar pessoas acamadas, mas quem sabe”, refere entusiasmado Fernando Batista, técnico de risoterapia e responsável do projeto.

Notícia completa na edição impressa ou digital