PS Cantanhede: Cristina de Jesus quer uma ligação eficaz entre os cuidados de saúde primários e hospitalares

Com raízes gandaresas, a candidata que já foi presidente da junta de freguesia do Corticeiro de Cima, vereadora na Câmara Municipal de Cantanhede é, hoje, deputada na Assembleia da República.

Foi na manhã do último sábado, na sua apresentação, enquanto candidata do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Cantanhede para as próximas autárquicas, que Cristina de Jesus desvendou uma das grandes novidades do seu programa eleitoral ao dizer que pretende: “desenvolver uma resposta integradora e inovadora na área da saúde no concelho de Cantanhede com a criação de um Sistema Local de Saúde.” Será: “um sistema inovador que permitirá a otimização dos recursos de saúde através de uma ligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares”, disse a candidata socialista.

Na sua apresentação, Cristina de Jesus assumiu ainda que pretende impor um orçamento participativo porque quer um concelho onde as pessoas participam nas decisões que são tomadas, onde seja possível escolher e implementar o projeto mais votado.

Na ocasião avançou quer apostar na melhoria das infraestruturas do parque escolar; apostar na descentralização das competências para, deste modo, dar mais autonomia à câmara e às freguesias e otimizar os serviços prestados. Falou também da agricultura e prometeu criar um gabinete de apoio à criação de projetos agrícolas para que sejam dinamizados fundos comunitários e o apoio à formação nesta área criando empregos e aplicando práticas respeitadoras do meio ambiente.



