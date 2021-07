PS Oliveira Bairro: António Bandeira é candidato à JF de Oliveira do Bairro

António Alexandre Bandeira lidera a equipa do Partido Socialista candidata à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro. Natural e residente em Oliveira do Bairro, com formação académica em Engenharia Cerâmica, António Bandeira é o candidato escolhido para encabeçar a lista que se candidatará à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.

Apesar de estar profissionalmente deslocado, nunca deixou de se manter informado e participativo no que diz respeito à vida social e política de Oliveira do Bairro, assumindo sempre um papel ativo e participativo, concretizado agora na sua disponibilidade para se apresentar como candidato do PS à Junta da freguesia que o viu nascer e crescer.

Notícia completa na edição impressa ou digital