PSD Cantanhede: Cláudio Cardoso é recandidato em Ançã

Cláudio Cardoso, atual presidente da Junta de Freguesia de Ança, vai tentar a eleição para mais um mandato, nas próximas autárquicas.

O candidato do PSD avança que “é com renovado orgulho que, imbuído do mesmo sentido de responsabilidade e de missão que me levou a candidatar há quatro anos, me apresento disponível novamente para continuar a servir a freguesia de Ançã e as suas gentes”.

Foram, diz, “quatro anos de enorme entrega, de uma forma diferente de fazer política, de privilegiar a proximidade e serviços à população, de projeção da nossa vila e de obra feita”, havendo “um sentimento de dever cumprido pela enorme taxa de execução do programa eleitoral”.

