Cadernos de fichas para 1.º Ciclo voltam a ser grátis em Oliveira do Bairro

Os cadernos de fichas para os alunos do 1.º ciclo de ensino do concelho de Oliveira do Bairro voltam a ser grátis para o próximo ano letivo, decidiu a autarquia oliveirense na última reunião de câmara.

O Município de Oliveira do Bairro vai continuar a comparticipar a totalidade dos custos referentes à aquisição destes cadernos para os alunos daquele ciclo do Agrupamento de Escolas do concelho.

Para beneficiar deste apoio, os encarregados de educação devem adquirir os cadernos de fichas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, preferencialmente em livrarias do concelho, e pedir a respetiva fatura com o nome e número de contribuinte do aluno, para depois a entregar nos Serviços de Educação da autarquia, de forma a serem posteriormente reembolsados.

O Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro enviará, aos encarregados de educação dos alunos abrangidos por esta medida, toda a informação sobre os procedimentos para beneficiar deste apoio do município.

A decisão foi aprovada na última reunião de câmara, realizada no passado dia 29 de julho, prevendo um investimento municipal superior a 33 mil euros.