Câmara da Mealhada aprova AEC, transportes gratuitos e outros apoios escolares

Inglês, Música e Atividade Física e Desportiva são as três Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) aprovadas, em reunião de executivo municipal, para o ensino básico, sendo extensivas, de forma gratuita, ao ensino pré-escolar.

Já foi aprovada, em reunião de executivo municipal, a contratação de 16 professores para as AEC que serão lecionadas quer no ensino básico, quer no pré-escolar, do Agrupamento de Escolas da Mealhada, para o ano letivo 2021/2022.

Foram ainda aprovadas 16 candidaturas no âmbito dos auxílios económicos para comparticipar a aquisição de material escolar: 30 euros para alunos posicionados no 1.º escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família e 20 euros para os alunos posicionados no 2.º escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de família.

Neste ano letivo, a gratuitidade dos transportes escolares será alargada aos alunos do ensino secundário que frequentem o ensino público do concelho, tendo esta medida sido aprovada em reunião de Câmara realizada no dia 26 de julho.