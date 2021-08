CDU Anadia: Mário Rui Almeida é cabeça de lista na UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas

Mário Rui Briosa Martins de Almeida é o cabeça de lista da CDU Anadia às próximas eleições autárquicas para a União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.



O candidato (como independente), de 61 anos, viúvo, natural de Amoreira da Gândara, tem um vasto e diversificado currículo, destacando-se uma carreira dedicada ao ensino onde é professor do ensino básico e secundário.

No decorrer da sua atividade profissional desempenhou vários cargos de coordenação. Ao nível do associativismo, fez parte de vários órgãos sociais de diferentes associações.



Mário Rui Almeida propõe realizar para esta UF um programa que “dê voz às populações através de canais de comunicação simples e rápidos e que dê resposta às suas preocupações e anseios na resolução dos seus problemas”. Elege como prioridades: políticas concertadas ao nível social, ambiental e educativo. A questão social é, e será, também uma prioridade.

