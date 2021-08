Diocese de Aveiro divulga nomeações nas paróquias para 2021/2022

As tomadas de posse dos novos párocos serão coordenadas com os respetivos arciprestes e deverão ocorrer até ao fim de setembro.

A Diocese de Aveiro divulgou, no passado mês de julho, as nomeações para o novo ano pastoral 2021/2022.

O Padre Nuno Queirós foi dispensado das missões pastorais assumidas para com as Paróquias de Santo António de Vagos, Soza e Fonte de Angeão e será enviado para Roma para frequentar a licenciatura em História da Igreja. É nomeado o Padre José Carlos Gabriel Pereira (Moderador) e o Padre Nicolau Barroqueiro como Párocos das paróquias de Vagos (São Tiago), Fonte de Angeão (Nossa Senhora do Livramento), Ouca (São Martinho), Santo António de Vagos (Santo António), e Soza (São Miguel), do arciprestado de Vagos.

O Padre Luciano Martinez, missionário da comunidade Atletas de Cristo, passará a ser Pároco das paróquias de São Lourenço do Bairro (São Lourenço), Óis do Bairro (Santo André) e Vilarinho do Bairro (São Miguel), do arciprestado de Anadia.

O Padre Vítor Espadilha é nomeado Pároco de Avelãs de Cima (S. Pedro), do arciprestado de Anadia, acumulando com as missões pastorais que já desempenhava, nomeadamente a paróquia da Moita.

O Padre Vitor Gabriel dos Santos passa a ser o Pároco das paróquias de Fermentelos (Santo André), do arciprestado de Oliveira do Bairro e de Barrô (Santo André), do arciprestado de Águeda.

O Padre Fábio Freches será Pároco in solidum das paróquias de Águeda (Santa Eulália), Borralha (Nossa Senhora de la Salette), Castanheira do Vouga (São Mamede), Macieira de Alcoba (São Martinho) e Préstimo (São Tiago), do arciprestado de Águeda.

O Padre José Luís Pimenta é agora o Pároco da paróquia de Recardães (São Miguel), do arciprestado de Águeda, acumulando com as missões pastorais que já desempenhava.

O Padre António Graça Cruz deixa as paróquias de Santa Maria de Murtosa (Nossa Senhora da Natividade) e Pardelhas (São Lourenço), do arciprestado de Estarreja-Murtosa, que passam a ser orientadas pelo Padre Nuno Gonçalves. O Padre António Cruz é nomeado Capelão da Casa Diocesana de Nossa Senhora do Socorro, em Albergaria-A-Velha.

O Padre Jorge Gonçalves será o Pároco da paróquia do Monte (Santo António), do arciprestado de Estarreja-Murtosa.

O Padre António Costa Leite foi dispensado, a seu pedido, das missões pastorais que desempenhava e nomeado Colaborador pastoral da paróquia de São Salvador de Ílhavo, do arciprestado de Ílhavo e membro da Cúria Diocesana para a contabilidade.

Padre José Augusto Nunes foi dispensado, a seu pedido, das missões pastorais que desempenhava e nomeado Colaborador pastoral das paróquias de Couto de Esteves (Santo Estêvão), Pessegueiro do Vouga (São Martinho) e Rocas do Vouga (São João Batista), do arciprestado de Sever do Vouga, confiadas ao Padre António Francisco da Silva Cabeça.

Finalmente, o Padre Pedro Barros é nomeado juiz do Tribunal Eclesiástico e Defensor do Vínculo adjunto.

As tomadas de posse serão coordenadas com os respetivos arciprestes e deverão ocorrer até ao fim de setembro.