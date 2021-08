Estação da CP na Curia vai ser alvo de beneficiação

Requalificação dos elevadores, escadaria, passagem superior e nas zonas de espera, com a renovação do mobiliário urbano, são alguns dos melhoramentos.

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai iniciar, no próximo mês de setembro, uma intervenção na Estação da CP na Curia, designadamente nas áreas exteriores envolventes ao edifício, com o objectivo de dar uma outra imagem àquela Estação.

A intervenção vai incidir, sobretudo na requalificação dos elevadores, na escadaria, na passagem superior e nas zonas de espera, com a renovação do mobiliário urbano e centrando as zonas de espera. Por uma questão de eficiência energética, a iluminação externa da Estação vai ser também substituída, com a aplicação de led´s.

O apeadeiro de Aguim já sofreu, recentemente, também trabalhos de manutenção e beneficiação. Entretanto, a IP está a elaborar um projecto idêntico para o apeadeiro do Paraimo – Sangalhos, cuja intervenção deverá acontecer no próximo mês de janeiro.

De sublinhar ainda que o Executivo Municipal de Anadia está a estabelecer, uma vez mais, contactos com a administração da Infraestruturas de Portugal para que se ative novamente a paragem de outros comboios na Curia, nomeadamente de longo curso, à semelhança do que acontecia anteriormente. “Esta reivindicação justifica-se pela necessidade de ter como alternativa aos transportes ligeiros a resposta de transportes públicos para o concelho, designadamente para a Estação da Curia, voltando assim a melhorar o serviço para esta Estância Termal”, refere a autarquia.