Grupo liderado por Luís Pintado avança com movimento independente na Moita

O empresário Luís Pintado encabeça o Movimento Independente Pela Moita – MIMO, que se candidata à freguesia da Moita, Anadia, nas próximas eleições autárquicas.

Luís Pintado avançou ao JB tratar-se de um grupo de pessoas “que entenderam que a freguesia não está a ser bem orientada, está inclusive desprezada, e tem potencial para muito mais”.

O candidato à Junta de Freguesia da Moita considera que o atual executivo local “faz limpezas de ruas e valetas e pouco mais”, divulgando já algumas ideias deste grupo independente. “Pensamos que deveriam ser dinamizadas as três barragens da freguesia – duas nossas, Gralheira e Saidinho, e uma parte da barragem do Porcão -, assim como as escolas que se encontram desativadas, e que podiam ser transformadas em locais de lazer, para alojamento local, por exemplo. Poderia ser feito um miradouro no alto da serra, de onde se vê o mar; as Termas de Vale da Mó precisam de outra dinâmica; entre outras ideias, que agora queremos partilhar com a população e também saber junto desta quais são as suas principais preocupações e anseios”.

O grupo MIMO juntou 70 assinaturas, tendo a lista sido entregue no Tribunal de Anadia, no dia 2 de agosto.

O cabeça de lista, Luís Pintado, tem 65 anos, reside na freguesia da Moita e é empresário, na área de comércio e aplicação de tintas e vernizes.