Homem de 28 anos detido por atear incêndio em Águeda

Um homem de 28 anos foi detido pelo crime de incêndio florestal, no concelho de Águeda.

Na sequência de um alerta de incêndio, os militares da GNR deslocaram-se rapidamente para o local, onde se depararam com um foco de incêndio já dominado por populares e com o alegado autor do incêndio retido. O suspeito foi então detido pelas autoridades, sendo também apreendido o material utilizado na ignição do incêndio.

O detido será presente a primeiro interrogatório hoje, dia 20 de agosto, no Tribunal de Águeda, para aplicação das medidas de coação.

“A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais”, ressalva o Comando Territorial de Aveiro.