LFitness abre 3.º ginásio em edifício histórico de Águeda

Depois de Oliveira do Bairro e Cantanhede, a cidade de Águeda foi a escolhida para acolher o 3.º ginásio LFitness Health Club. O CEO Luís Jesus não tem dúvidas de que, com a abertura do terceiro clube, “já não somos apenas amantes do Fitness, agora somos também investidores nesta paixão”.

É já no próximo dia 30 de agosto que o novo ginásio da marca LFitness abre portas, em pleno coração da cidade de Águeda. Com 1.100 m2, divididos em dois pisos, este ginásio resulta da reabilitação da antiga sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda. O piso inferior contém uma sala de exercícios ‘open space’, dividida por um corredor que atravessa toda a área até aos balneários. O piso superior será dedicado essencialmente a aulas de grupo e terá também balneários.

Apesar da pandemia, a administração manteve os planos de investimento e iniciou as obras do ginásio de Águeda logo após o primeiro confinamento. Trata-se de um investimento de 700 mil euros num edifício histórico, localizado numa zona nobre da cidade, de alto valor simbólico para a população aguedense.

“A pandemia não nos foi indiferente, sofremos muitas mudanças e tivemos de nos reinventar para continuar a servir fitness aos sócios dos dois clubes em funcionamento. Foi, por isso, necessário ajustar o plano de investimento em Águeda, alterar datas de início da obra, adiar data de abertura, mas mantivemo-nos fiéis ao objetivo de expansão do fitness a cada vez mais pessoas”, refere Luís Jesus.

O responsável quer que a marca LFitness evolua ainda mais no ramo do fitness e partilha a visão de “ativar a prática do fitness como uma forma das pessoas estarem felizes na vida”, melhorando continuamente na qualidade dos serviços prestados.

Tal como no LFitness Oliveira do Bairro e no LFitness Cantanhede, o ADN da marca será servido também neste novo clube através de um acompanhamento personalizado, avaliações físicas e planos de treino para todos e será disponibilizado os serviços de Nutrição e Personal Trainer.







A criação de três clubes com proximidade geográfica tem o propósito claro de facilitar o acesso diário dos sócios à atividade física, pois todos podem usufruir dos três ginásios e de todos os serviços ganhando em mobilidade entre casa e trabalho.

O horário de funcionamento, depois do dia 30, será de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; aos sábados, domingos e feriados das 9h às 13h.

Até lá, o clube tem já uma equipa, liderada pela diretora Tânia Silva, a trabalhar exclusivamente para receber os interessados em conhecer o espaço.

Os fundadores e sócios Luís Jesus e Liliana Vidal

Com experiência anterior no ramo, Luís Jesus e Liliana Vidal são os fundadores e atuais sócios. Juntos construíram negócio em Oliveira do Bairro na área do fitness em 2009, contruíram a atual marca com um novo conceito em 2015 e, passados 3 anos, adquiriram um novo espaço na cidade de Cantanhede.

A marca LFitness representa hoje uma estrutura de negócio com 90 profissionais envolvidos diretamente.