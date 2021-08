Meajazz junta teatro e cinema à música

A 4.ª edição do Meajazz – Festival de Jazz da Mealhada, que se realiza dias 3 e 4 de setembro, no Cineteatro Messias, na Mealhada, vai alargar a oferta cultural e irá juntar à música o teatro e o cinema. Todos os espetáculos serão de acesso gratuito.

A edição de 2021 do Meajazz, que conta com diferentes correntes e sonoridades musicais de artistas de Portugal, da Bielorrússia, de Itália e do Brasil, integra outras artes, nomeadamente o cinema e o teatro, com apresentações da curta metragem “Boa noite”, de Catarina Ruivo (com a produtora Trabalhos de Casa), e da peça “Muito barulho por nada”, uma coprodução da Companhia de Teatro Gato Escaldado e da Companhia de Teatro da SMUP-Sociedade Musical União Paredense.

No dia 3 de setembro, destaque para as atuações de Maria Casal (21h), Ciro Cruz Quarteto (21h50) e de Sónia Pinto (22h45). No dia 4, sobem ao palco, Cucoma Combo (21h), Mova Dreva (21h45), Vénus Matina (22h30) e Luís Martelo (23h15), acompanhado das duas bandas filarmónicas do concelho: Pampilhosense e Barcoucense.

