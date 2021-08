Motores: Eduardo Veiga deu espetáculo e deixou marca nos Açores (c/ fotos)

Piloto de Águeda satisfeito por esta prestação que superou as suas expetativas. E quer fazer mais três provas até final do ano.

O piloto de Águeda Eduardo Veiga apresentou-se em grande nível no Rallye Além Mar Santa Maria, disputado este fim de semana, com a vitória no Grupo X2, o segundo lugar no Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores e o nono lugar da geral neste evento do Campeonato dos Açores de Ralis.

Uma performance assinalável ao volante do seu Ford Escort MKII e perante uma forte concorrência: “A prestação superou sem dúvida as expectativas. Esta é uma prova que contava com um vastíssimo leque de carros bem mais modernos e evoluídos que o Ford e até ao momento em que um furo nos fez baixar duas posições, rodámos entre o sexto e o sétimo lugares da geral, o que é um feito, com o qual eu próprio não contava”, afirmou o piloto, que teve a seu lado a filha Inês Veiga.

Um evento onde o piloto, a par da rapidez, fez do espetáculo o mote da sua participação: “Tínhamos o objetivo de nos divertirmos a nós e ao público. Os ralis são uma festa para todos, e nada melhor que ir para um troço e ver um carro, como o nosso Escort, nos limites de aderência, proporcionando momentos que as pessoas não esquecem”, comenta o piloto, que recorda: “No final, no pódio, recebemos uma ovação com os adeptos a pedirem para regressarmos para o ano. É o melhor prémio que podíamos ter e a prova que cumprimos, o que me deixa muito feliz, pois o desejo de voltar é mútuo.”

Uma exigente ronda, que contemplou oito especiais e 75.44 quilómetros ao cronómetro. “Foi bom estar de volta à ação e perceber que continuamos competitivos e que a nossa participação contribuiu para o espetáculo. Quero agradecer aos meus patrocinadores todo o apoio, à minha equipa, a Magalhães Sport, todo o trabalho, à minha filha Inês por mais uma belíssima navegação, à minha família, que me acompanha sempre e, claro, aos meus amigos e adeptos por todo o carinho que manifestaram ao longo deste rali, disputado em belíssimas paisagens naturais.”