O projeto industrial, mas também social, que fez nascer a fábrica e a comunidade da Vista Alegre

Confira as propostas para um roteiro de Férias em Segurança, pelo concelho de Ílhavo, publicadas na edição de 29 de julho.

A Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, em Ílhavo, foi fundada, em 1824, por José Ferreira Pinto Basto. Um projeto industrial bastante arrojado para a época – até então, ninguém tinha arriscado fazer porcelana em Portugal –, ao qual está associado, desde a primeira hora, um inovador projeto social.

O fundador quis pôr em prática (e acabou por fazê-lo com bastante sucesso) a tese revolucionária de que a capacidade produtiva de uma indústria seria tão maior quanto melhores fossem as condições de vida dos trabalhadores. Através da fábrica, fez nascer naquele lugar uma espécie de “microcidade” de natureza industrial e vocação artística, que albergava os operários, disponibilizando-lhes habitação, creche e escola para os filhos, uma cooperativa agrícola onde podiam adquirir alimentos a preços reduzidos, serviços médicos e de socorro, barbearia, quiosque, mas também teatro, música e (já no século XX) um clube de futebol.

O empresário acreditava que a atividade cultural, a formação artística e os momentos de convívio e lazer favoreciam a coesão entre os trabalhadores e, por conseguinte, a produtividade da fábrica. A comunidade funcionava como uma grande família que ali vivia de forma autossuficiente, junto à unidade fabril que a empregava e isolada de outros aglomerados urbanos.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Mealhada, Vagos e Ílhavo e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 29 de julho de 2021