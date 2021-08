Pódio bairradino no Campeonato Nacional de Ciclismo Fundo

Rúben Rodrigues, da Bairrada Cycling Team, venceu em juniores o Campeonato Nacional de Fundo, este domingo em Sernancelhe. Os colegas de equipa António Morgado e Gonçalo Tavares ficaram em 2.º e 3.º lugares do pódio. Da parte da manhã, João Nunes (Alenquer/G.D.M/Escola Alexandre Ruas) foi o mais forte em cadetes, na prova de fundo masculina.

Na prova de juniores masculinos, o pelotão seguiu compacto e a um ritmo tranquilo até perto da primeira passagem pela meta, quando se completavam os primeiros 24,5 quilómetros do circuito, correspondentes a uma volta. Foi precisamente nesta altura que dois corredores se colocaram em fuga, entre eles Miguel Marques (Bairrada) e Marco Jesus (Santa Maria da Feira/Segmento D’Época/Reol). No momento da primeira passagem pela meta a Bairrada aumentou o ritmo na frente do pelotão com António Morgado e Gonçalo Tavares.

A partir desta altura, a corrida foi sempre muito atacada, com os dois corredores da frente a serem rapidamente absorvidos pelo pelotão. Formou-se então uma fuga com três corredores, entre eles António Morgado e Gonçalo Tavares (Bairrada) e Tiago Nunes (Silva&Vinha/ADRAP/Sentir Penfiel). Atrás seguiam dois grupos intermédios. No primeiro, seguiam Rúben Rodrigues (Bairrada), Daniel Lima (Centro Ciclismo de Loulé) e Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais). No segundo grupo perseguidor eram doze os corredores, que acabaram por ir descolando ao longo da prova.

À segunda passagem pela meta, o pelotão seguia já a mais de dois minutos de distância da fuga, diferença essa que foi aumentando progressivamente até ao final da corrida. Após vários ataques nos vários grupos, juntaram-se seis elementos na cabeça de corrida, entre eles António Morgado, Gonçalo Tavares, Rúben Rodrigues, Tiago Clemente (Grupo Desportivo da Lousa), José Bicho (L.A. Alumínios/ SGR Ambiente/CC A. Paio Pires) e Tiago Nunes.

O ataque que daria a vitória a Rúben Rodrigues ocorreu quando faltavam cerca de 50 quilómetros para o final, O corredor da Bairrada deixou os adversários para trás, conseguindo manter uma vantagem superior a um minuto e meio para o grupo perseguidor.

Nos últimos quilómetros, Rúben Rodrigues, que seguia isolado na frente da corrida, foi alcançado pelo colega de equipa António Morgado, que atacou no grupo perseguidor. Os dois chegaram juntos à linha de meta, de braços erguidos, celebrando o trabalho da equipa e do enorme esforço do novo campeão nacional durante a prova. Gonçalo Tavares chegou no grupo seguinte, conquistando o terceiro lugar ao sprint, após 122, 5 quilómetros de prova.

No final, Rúben Rodrigues revelou que o terceiro lugar no contrarrelógio “era o objetivo da época” e que ficou satisfeito com esse resultado. “Hoje, tendo em conta as minhas capacidades, acreditei que era capaz de conseguir o pódio, mas ser campeão nacional é muito bom. Foi um dia muito especial para mim”, afirmou o jovem ciclista, dedicando a vitória “à minha família, aos meus colegas de equipa, ao meu treinador, que acreditou sempre em mim, e aos meus patrocinadores”.