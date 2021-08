Praia da Barra com mais equipamentos de banho para pessoas com mobilidade reduzida

A Câmara Municipal de Ílhavo reforçou os meios de apoio ao banho na praia da Barra, na sequência da candidatura à linha de Apoio ao Turismo Acessível, criada pelo Turismo de Portugal.

Desta forma, a Câmara Municipal acaba de reforçar (e alargar) as praias com equipamentos acessíveis que permitem o apoio a banhos para pessoas com mobilidade reduzida.

“A disponibilização de equipamentos como a cadeira anfíbia para banhos (tiralô), o andarilho de praia ou a cadeira de passeio na areia (os dois primeiros equipamentos apenas disponíveis na praia da Barra), serão mais um passo importante para tornar as nossas praias cada vez mais acessíveis a todos”, adianta a autarquia.



Os equipamentos estão disponíveis para uso das 10h às 19h, mediante solicitação prévia e a disponibilidade dos nadadores salvadores que a associação local ResgatÍlhavo disponibilizou para o efeito.