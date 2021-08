Primeiro centro de religiosidade marítima no país com entrada grátis até fim do ano

Já visitou o recém inaugurado Centro de Religiosidade Marítima, em Ílhavo? Até ao final do ano a visita é gratuita e ali pode descobrir um valioso espólio que esteve durante vários anos armazenado, maioritariamente, pela Paróquia de Ílhavo.

Ao entrar, deparamo-nos com uma coleção de imagens religiosas de porcelana da Vista Alegre, que Carlos Manuel Teles Paião cuidadosamente reuniu durante toda uma vida. Logo depois, podemos ver uma pintura de Júlio Pires, feita de propósito para o espaço, numa interpretação contemporânea da ligação entre o mar e a devoção das comunidades marítimas. Devoção essa que deu origem a muitas ofertas à Paróquia de Ílhavo, entre as quais uma miniatura do lugre bacalhoeiro, também exposto, que integra anualmente o andor do Senhor Jesus dos Navegantes.

Também no museu podemos apreciar uma custódia, uma das mais importantes peças de ourivesaria renascentista.





Aproveite as férias para descobrir mais e visitar aquele que é o primeiro centro de religiosidade de temática marítima em Portugal.

Este espaço está integrado no Museu Marítimo de Ílhavo, localizado na Avenida Manuel da Maia. Os horários são os seguintes: de terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h; ao domingo, das 14h às 18h.