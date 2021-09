Semana Europeia da Mobilidade assinala-se na Mealhada

O Município da Mealhada aderiu à 20ª edição da Semana Europeia da Mobilidade (SEM) e à 22ª do Dia Europeu Sem Carros, que decorre de 16 a 22 de setembro de 2021, cujo tema é “Mobilidade Sustentável: em Segurança e com Saúde”, com diversas iniciativas como caminhadas, circuitos pedonais e de bicicleta.

A Semana Europeia da Mobilidade volta a realizar-se – após um ano de interrupção por causa da pandemia – com o slogan “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, que procura encorajar a população a manter a forma física e mental enquanto explora a beleza dos territórios, respeitando o ambiente e a saúde aquando da escolha do meio de transporte.

Na Mealhada, serão realizadas, em todas as freguesias, ações intituladas “Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”, das 20h30 às 22h, que incluem uma sessão de sensibilização sobre os cuidados a ter ao caminhar e pedalar na via pública e uma sessão prática, numa organização conjunta da Câmara Municipal da Mealhada e do Destacamento Territorial da GNR.

O Centro de Interpretação Ambiental irá dinamizar uma “BioCaminhada no Parque”, que consiste num circuito circular de 2km, com nível de dificuldade 1 (fácil), acessível a pessoas com mobilidade reduzida, de cadeira de rodas e carrinhos de bebé, com o objetivo de alertar para a biodiversidade do Parque da Cidade de Mealhada. Realizar-se-á também a atividade “Pedalar faz bem ao ar, um percurso no Parque da Cidade em bicicletas adaptadas a todas as idades.

A 19 de setembro, será comemorado o Dia Europeu Sem Carros com o encerramento de diversas ruas do núcleo central da cidade, das 09h30 às 12h30, período em que decorre o “Encontro das Duas rodas”, cujo percurso de 17 km tem início na Quinta dos Coutos (junto ao Hospital da Misericórdia da Mealhada). As ruas encerradas ao trânsito serão a Rua Eduardo Alves de Matos, no troço compreendido entre a Av. Dr. Manuel Lousada e o entroncamento com a Rua Armindo Pêga; a Avenida 25 de Abril, entre a Rua Eduardo Alves de Matos e o entroncamento com a Rua Ponte de Viadores; e a Rua em frente à Câmara Municipal, que liga a Av. Dr. Manuel Lousada e a Rua Eduardo Alves de Matos.

As comemorações da Semana Europeia da Mobilidade são financiadas pelo Fundo Ambiental, no âmbito do projeto “Mealhada +: educação, bicicleta e sustentabilidade”.

Programa

Dia 16 de setembro l das 20h30 às 22h

“Pampilhosa – Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”

Ponto de concentração: Jardim Municipal da Pampilhosa

Distância: +/- 4Km

Dia 17 de setembro l das 20h30 às 22h

“Barcouço – Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”

Ponto de concentração: Jardim Municipal de Barcouço

Distância: +/- 5Km

Dia 18 de setembro l das 20h30 às 22h

“Casal Comba– Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”

Ponto de concentração: Largo da Igreja de Casal Comba

Distância: +/- 4Km

Dia 19 de setembro l das 9h30 às 12h30

Encontro das Duas Rodas – União das Freguesias de Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro

Ponto de concentração: Quinta dos Coutos (junto ao Hospital da Misericórdia de Mealhada)

Distância: +/- 17Km

Dia 20 de setembro l das 20h30 às 22h

“Luso – Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”

Ponto de concentração: Fonte de São João

Distância: +/- 5Km

Dia 21 de setembro l das 20h30 às 22h

“Vacariça – Mova-se de forma sustentável. Seja Saudável!”

Ponto de concentração: Jardim Municipal de Vacariça

Distância: +/- 5Km