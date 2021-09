Águas do Centro Litoral comemora Dia Nacional da Água com campanha digital

A campanha decorre ao longo de 16 dias e, diariamente, na página de Facebook da AdCL, serão partilhadas sugestões de boas práticas no uso eficiente da água.

Assinala-se já na próxima sexta-feira, dia 1 de outubro, o Dia Nacional da Água e, como habitualmente, a Águas do Centro Litoral comemora esta data com uma campanha que pretende consciencializar a comunidade para a importância de preservar a água, como bem essencial e fundamental para a qualidade de vida.

Trata-se de uma campanha de sensibilização sobre a necessidade de conservação dos recursos hídricos, ligando à origem da água como fonte de vida, e bem essencial do quotidiano.

“Água – Boas Práticas Locais” é o mote da iniciativa, com foco na conservação, nos bons usos, na sustentabilidade ambiental e na biodiversidade.

Em nota de imprensa, a empresa avança que a campanha decorre ao longo de 16 dias e, diariamente, na página de Facebook da AdCL, serão partilhadas sugestões de boas práticas no uso eficiente da água, direcionadas aos usos doméstico, agrícola, industrial e espaços urbanos.

A AdCL “consciencializa, assim, para as boas práticas no uso presente, como horizonte para a sustentabilidade futura. Esta ação alerta para algumas das pressões a que os meios hídricos estão sujeitos, recordando que os problemas globais exigem soluções locais.”

Na nota, lê-se ainda que a iniciativa pretende “que as imagens partilhadas nas redes sociais tenham o devido impacto no público, para que este, auxiliados por alguma sugestões e incentivados pela interação digital, todos possamos ser agentes ativos da mudança e protagonistas na alteração de comportamentos.”

Recorde-se que Águas do Centro Litoral, S.A. é uma empresa do setor da água, que constrói e gere infraestruturas de captação, tratamento e transporte de água para abastecimento público, assim como projeta, executa e explora infraestruturas de receção e de tratamento de águas residuais em 30 municípios, entre os quais Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Ílhavo, Mealhada, Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro e Vagos.

A AdCL gere seis Estações de Tratamento de Água (ETA), 195 estações elevatórias de abastecimento de água e saneamento e 58 reservatórios, 67 Estações de Tratamento de Águas Residuais e 1.191 km de condutas e emissários.