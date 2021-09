Comando de Aveiro da GNR passa a ter mais 10 novas viaturas

Esta sexta-feira, dia 10, serão distribuídas 115 novas viaturas de patrulhamento a várias Unidades Operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O Comando Territorial de Aveiro é aquele que mais viaturas receberá a nível nacional, estando prevista a entrega de uma dezena de veículos.

Estas viaturas foram adquiridas e entregues à GNR no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança (LPIEFSS), não existindo contudo a realização de cerimónia para o efeito.

As 115 viaturas são ligeiras de passageiros e em termos globais e com esta distribuição, no âmbito da LPIEFSS, em 2021, foram entregues, até ao momento, 246 viaturas à GNR.