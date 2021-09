Mealhada voltou a respirar Carnaval em viagem histórica

Associação do Carnaval da Bairrada juntou a grande família do carnaval bairradino, numa gala para assinalar os 50 anos da principal festa da Mealhada e da região.

As emoções do Carnaval voltaram à Mealhada, sem desfiles, sem bancadas cheias, sem multidões, mas com uma viagem histórica pelo último meio século. O enredo foi criado numa gala, no Cineteatro Messias, no passado sábado, que deixou “um grande obrigado” a todos aqueles que sonharam, arquitetaram e alimentaram o carnaval mais brasileiro de Portugal nestas cinco décadas.

Com um mundo a lutar contra uma pandemia, a Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) não baixou os estandartes e decidiu juntar a grande família do carnaval bairradino, numa gala para assinalar os 50 anos da principal festa da Mealhada e da região, para além de ter criado uma exposição itinerante, a criação de um samba-enredo e um livro alusivo à efeméride.

“O que vivemos nos últimos meses não foi ensinado na história do nosso carnaval. Nestes últimos meses fomos desafiados a nos reinventar”, disse a presidente da ACB, Janine Oliveira, na abertura da gala, justificando que “não sendo possível festejar o Carnaval, decidimos avivar memórias, deixar evidências e estimular os sentidos de todos e todas que estiveram envolvidos e fizeram a nossa história”.

