“Portugal a Dançar” passou pela Mealhada e apurou três alunas da EDAC Coimbra

Terminou no domingo, no Cineteatro Messias, na Mealhada, a passagem do “Portugal a Dançar”, uma competição de dança que está a percorrer o país à procura dos maiores talentos da dança e que também terá passagem pelas ilhas da Madeira e dos Açores, por New Jersey (EUA) e Paris (França).

Na final regional, que decorreu na tarde de domingo, a vitória foi no feminino e a solo, com as três primeiras classificadas, num total de 10 finalistas, a terem em comum o facto de pertencerem à EDAC – Escola de Dança Arte e Corpo, de Coimbra.

Beatriz Poeira foi a grande vencedora da prova na Mealhada, seguida de Lara Santos (2º lugar) e de Madalena Alves (3ª posição).

As três candidatas vão, agora, disputar a final nacional, que se vai realizar, no dia 12 de dezembro, em Matosinhos.