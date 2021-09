PS Anadia: Palmira Oliveira apresenta-se como candidata do PS em Avelãs de Caminho

O PS avança com Palmira Alexandra Freitas de Oliveira à Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho. É natural de Anadia e reside em Avelãs de Caminho há 20 anos. Tem 47 anos, é casada, tem uma filha. É funcionária pública, exercendo funções no Hospital de Anadia há 27 anos. É também responsável pela secção de Basquetebol do Anadia Futebol Clube, fazendo parte de algumas coletividades e associações do concelho.

Aceitou o desafio proposto pelo Partido Socialista à freguesia de Avelãs de Caminho prometendo “trabalho, esforço e dedicação”.

Entende que a função principal de uma Junta de Freguesia é ser a voz da população junto das entidades que têm responsabilidade de resolver os seus problemas, nomeadamente na Câmara Municipal.

Notícia completa na edição impressa ou digital