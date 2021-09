Semana Europeia da Mobilidade estreia projeto MobeÁgueda

Semana da Mobilidade até dia 22 com várias iniciativas, entre as quais o projeto MobeÁgueda, um veículo elétrico de utilização gratuita.

“Mobilidade Sustentável; em segurança e com saúde” é o tema deste ano da Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu Sem Carros, a que a Câmara Municipal de Águeda, à imagem dos anos anteriores, se associa. Este ano, as iniciativas iniciam-se esta quinta-feira, dia 16, e prolongam-se até dia 22, Dia Europeu Sem Carros.

Estão programadas um conjunto de iniciativas para decorrerem durante esta semana, desde logo com o arranque do MobeÁgueda, um projeto-piloto de mobilidade elétrica para a descarbonização de Águeda, culminando com a ação “ CERCIAG em Movimento”, a 21 e 22 de setembro.

O MobeÁgueda consiste na disponibilização de um veículo movido a energia elétrica que fará um circuito urbano, de utilização gratuita pela população, que passa a ter uma oferta de transporte a pedido com “braço no ar” dentro da cidade.

A programação da Semana Europeia da Mobilidade continua no dia 18, com a Bairrada Ultra Marathon (organização a cargo do Grupo Desportivo e Cultural de Recardães) e para dia 19 está agendada uma caminhada no PR13 – Trilho de Lourizela (9 horas) e um passeio de bicicleta “Unir as margens”, com início no parque da Pateira em Óis da Ribeira (às 9h00) e chegada a este mesmo local, a realizar em parceria com a QUERCUS. Para este passeio é necessário efetuar inscrição, cujo formulário está disponível aqui.

No dia 22, decorrerá mais uma ação “Escolas com Pedal”, onde os alunos das escolas de Águeda são convidados a deslocarem-se de bicicleta para a escola. Pretende-se uma maior sensibilização dos mais pequenos e famílias, para a importância da adoção de boas práticas ambientais e de mobilidade sustentável, nas deslocações quotidianas.