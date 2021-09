Técnico Pedro Ferrão realiza visita guiada ao Museu da Pedra

Terá lugar hoje, dia 29 de setembro, às 21h, uma visita guiada ao Museu da Pedra, em Cantanhede, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2021.

A visita guiada será orientada por Pedro Ferrão, técnico do Museu Nacional Machado de Castro, à exposição Coimbra / Cantanhede – Relações esculpidas em Pedra, que se encontra patente no Museu da Pedra, numa ação que tem como principal objetivo reunir as pessoas em torno do seu património e da cultura que as envolve.

Esta é também uma oportunidade de revisitar o equipamento cultural, após as recentes obras de requalificação realizadas ao longo do último ano, com a realização de uma viagem por esta exposição que percorre um trajeto de 600 anos, desde a austera arte românica dos inícios da nacionalidade, passando pelas formas verticais e angulosas do gótico, desabrochando na harmoniosa estética renascentista e terminando nas rebuscadas e movimentadas curvas barrocas.

É uma visita que demonstra a importância da famosa Pedra d’Ançã, que durante séculos constituiu um importante fator de desenvolvimento económico do concelho, e permitiu o incremento da atividade escultórica que tornou a região e a cidade de Coimbra no principal centro de produção nacional de escultura em pedra.

A visita é livre, bastando para o efeito efetuar a inscrição através do email museudapedra@cm-cantanhede.pt ou do contacto telefónico n.º 231 423730 (Museu da Pedra).