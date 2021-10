Aveiro Tech Week transforma cidade em palco de cultura, tecnologia e arte

A tecnologia, a cultura e a arte estão de regresso a Aveiro, com a realização do Aveiro Tech Week, uma iniciativa que animará a cidade, entre 11 e 17 de outubro, com um diversificado programa de atividades.

A semana acolhe os eventos Criatech, Techdays Aveiro e Prisma/Art Light Tech, que desafiam a viver a tecnologia, arte e cultura através de exposições, instalações artísticas, de luz e de som, performances, conferências, laboratórios e outras experiências.

O evento arranca no dia 11, às 14h30, com uma sessão de abertura que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves, do Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, do CEO da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, e do deputado ao Parlamento Europeu José Manuel Fernandes, entre outros convidados, patrocinadores e artistas.

Techdays Aveiro – sessões com transmissão em direto

Sob o mote “Building Our Future”, o evento Techdays Aveiro propõe um programa de tech sessions, que pretende juntar, no mesmo palco, oradores nacionais e internacionais para debaterem a importância da tecnologia na gestão das cidades e aumento da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. A participação nas sessões é aberta ao público, mas sujeita a reserva, estando o espaço limitado a 310 lugares. Também é possível assistir via livestream, através dos canais oficiais do evento.

Durante os sete dias do Aveiro Tech Week serão ainda dinamizados diversos workshops de curta ou longa duração, com transmissão em direto, dedicados a diferentes temáticas, entre as quais Criatividade e Inovação, Laboratórios Urbanos, Emprego e Formação e ainda Cidadania Ativa.

A educação, enquanto pilar fundamental na estratégia política da Câmara Municipal de Aveiro para a construção de um Município baseado no conhecimento, está também enquadrado neste evento com um conjunto de atividades que permitirá, por um lado, a crianças e jovens o contacto com equipamentos e dinâmicas educativas STEAM( (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática),e, por outro, partilhar com a comunidade Aveirense a iniciativa Tech Lab, que, no ano letivo 2021/2022, já estará instalada e implementada em todos os estabelecimentos de Ensino do Município.

O evento apresenta ainda, no centro urbano da cidade, exposições que darão visibilidade a diversos projetos inovadores e tecnológicos, assumindo, de forma clara e inequívoca, a cidade como espaço vivo de experimentação e reforçando a importância da tecnologia como acelerador da inovação em prol do desenvolvimento económico e da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

O Gaming marca também presença neste evento com um espaço específico no Parque de Exposições de Aveiro, onde será possível participar em ações e atividades pré-programadas, com a marca “Magischot Gaming Network”, com o objetivo de apresentar e possibilitar a experimentação de vídeo jogos, bem como a realização de torneios em palco e em livestream.

Criatech promove criação artística em espaço público

O Criatech regressa também à Aveiro Tech Week propondo, entre os dias 11 e 16, uma programa expositivo distribuído pela cidade, com propostas arrojadas e disruptivas, que promovem a criação artística e une artes digitais e tecnologia em espaço público e patrimonial.

Esta iniciativa, de caráter anual e integrada no Aveiro Tech Week, contribui para consolidar Aveiro como território de excelência na área, pela ligação à indústria, ao conhecimento científico, à tradição criativa, à resiliência e ao espírito de iniciativa.

Prisma/ Art Light Tech convida a descobrir o território sob uma nova luz

Por fim, o festival Prisma/ Art Light Tech, que decorre entre os dias 15 e 16, assume a luz como sua matéria-prima, combinando instalações de arte contemporânea e atividades lúdicas em espaço público. O Prisma mostra a cidade de Aveiro sob uma nova luz e convida à (re)descoberta do território num ambiente estimulante e participativo.

Chama as indústrias criativas locais, com base na cooperação entre criativos, estudantes e empresas, assumindo-se como uma plataforma de inovação artística e tecnológica e procura dar um contributo para a boa gestão ambiental, alertando para a necessidade da eficiência energética e convidando ao uso dos modos suaves de mobilidade.

Durante sete dias, o Aveiro Tech Week transforma, assim, a cidade num atrativo palco de ações, conferências, exposições, instalações de luz, som, artes digitais e performances, que reforçam o posicionamento do Município e projetam Aveiro como epicentro da rota tecnológica, num processo em crescendo de afirmação como polo de atração para as indústrias tecnológicas e criativas.