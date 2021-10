Bussaco Palace Hotel vence prémio “Hotel Castelo de Luxo 2021”

O Palace Hotel do Bussaco foi eleito o “Luxury Castle Hotel Worldwide” (Global Level Win), pela World Luxury Hotel Awards, depois da votação de cerca de 300.000 viajantes e profissionais do setor do turismo.

“O envolvimento paisagístico exemplar, o carácter cenográfico do palácio, a iconografia única dos seus interiores expressa através da monumentalidade das diferentes peças arquitetónicas e ornamentais que a compõem, o ênfase no know-how e na consistência da sua cultura de excelência nos serviços que presta, o constante retorno às origens e a permanente busca de sentido que estão sempre presentes na visão estratégica da sua liderança, constituíram atributos chave para esta honrosa distinção”, acredita a administração desta unidade dos Hotéis Alexandre de Almeida.

Para este estatuto de Hotel Castelo de Luxo contam, segundo a empresa, factores históricos de diferenciação, tais como a permanente oferta de uma gastronomia com fortes raízes regionais no seu restaurante, desde o dia em que o hotel abriu as suas portas em 1917, numa “irreverente afirmação da cozinha portuguesa local em contracorrente para com a tradicional proposta cozinha francesa estandardizada, que era então moda em todos os hotéis de categoria superior por esse mundo fora, ou ainda como a história dos seus mundialmente aclamados Vinhos do Buçaco, produzidos pelo hotel desde 1920 enquanto requinte exclusivo para os seus hóspedes, e que atestam o foco do hotel no controle interno de toda a cadeia de produção com qualidade e mestria, ou ainda o seu constante culto da sobriedade e da recusa da ostentação, a par da sensibilidade à emergência ambiental”.

Neste momento da história da humanidade em que as pessoas estão cansadas e se encontram ávidas de um ‘slow-down’, e que, consequentemente, tomam tempo para selecionar o melhor na sua procura por raridade e autenticidade, o Palace Hotel do Bussaco alcança por direito próprio o seu estatuto de “Hotel Castelo de Luxo” do ano de 2021, “numa afirmação da sua plena atualidade após mais de um século de existência, num justo reconhecimento ao legado intergeracional” dos Hotéis Alexandre de Almeida e de toda a sua equipa de trabalho.