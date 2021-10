Empresa Living Place conquista certificação “Biosphere Internacional”

A empresa é a única do concelho da Mealhada a ser certificada nesta área do turismo responsável.

A empresa de animação turística Living Place, da Mealhada acaba de obter a certificação “Biosphere Internacional”, no seguimento de uma restruturação interna ao nível da gestão sustentável dos seus eventos e atividades”, avançou ao JB fonte da empresa.

A empresa é a única do concelho da Mealhada a ser certificada nesta área do turismo responsável, sendo distinguida pela sua contribuição ao “assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do património cultural e natural e da identidade local, enquanto ativo estratégico, e/ou a sustentabilidade ambiental e/ou que promovam a responsabilidade social no setor do turismo”, referem os responsáveis da Living Place, Paulo e Sónia Nabais.

Refira-se que a “Biosphere Internacional” desenvolve um sistema privado de certificação de sustentabilidade turística, voluntária e independente, baseado nos princípios de sustentabilidade e melhoria contínua.

Através do cumprimento de um conjunto de requisitos, oferece a oportunidade a entidades do setor de conceber produtos e serviços com um novo modelo de turismo não agressivo, satisfazendo as necessidades atuais dos clientes, utilizadores e colaboradores, sem comprometer as gerações futuras.

“Esta certificação garante um equilíbrio adequado de longo prazo entre as dimensões económica, sociocultural e ambiental, relatando benefícios significativos para a própria entidade, a sociedade e o meio ambiente”, termina a empresa.