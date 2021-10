Espetáculo “O homem da Amália” no Cineteatro Anadia

Com texto e interpretação de Virgílio Castelo, a peça é mais uma homenagem à diva do fado, Amália Rodrigues.

O Cineteatro Anadia acolhe, no próximo dia 30 de outubro, pelas 21h, o novo espetáculo da Yellow Star Company “O Homem da Amália” que estreou, no final do passado mês de setembro, em Lisboa.

Com texto e interpretação de Virgílio Castelo e encenação de Paulo Sousa Costa, a peça é mais uma homenagem à diva do fado, Amália Rodrigues.

O ator, ao longo de mais de uma hora em cena, dá vida a doze personagens de homens que passaram pela vida da fadista.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteira online BOL (www.bol.pt), ou no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 19h30 às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h, sendo que os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior beneficiam de um desconto de 50%.