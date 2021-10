Halloween na Fábrica Centro Ciência Viva

Vem aí um fim de semana tão arrepiante, quanto divertido. Nos próximos dias 30 e 31 de outubro, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro vai celebrar o Halloween de uma forma muito original. Miúdos e graúdos poderão usufruir de um conjunto de atividades com efeitos cientificamente surpreendentes e assustadores.

Em cada um dos laboratórios haverá ciência divertida: robôs enfeitiçados, grudes e gosmas, pizzas com criaturas estranhas e desafios fantasmagóricos.

No próprio dia de Halloween, 31 de outubro, o programa inclui ainda um workshop maker para famílias e uma feira de ciência assombrada, com bichos horripilantes, objetos tenebrosos e robôs bizarros.

As atividades têm lotação limitada, sendo que as inscrições podem ser feitas através do email fabrica.cienciaviva@ua.pt.

O programa detalhado e mais informações estão disponíveis em www.ua.pt/fabrica/halloween2021.