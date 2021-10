Mau tempo: Proteção Civil regista perto de 1400 ocorrências no país desde quinta-feira

Foto de arquivo

A Proteção Civil registou, em todo o país, mais de 1390 ocorrências devido ao mau tempo, entre as 14h de quinta-feira e as 16h deste sábado.

As ocorrênciasregistadas dizem respeito a quedas de árvores, movimentos de massas, inundações, quedas de estruturas e limpezas de via.

Não há registo de danos significativos ou de feridos, segundo a Proteção Civil.

Os distritos mais afetados são os de Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa.

O IPMA prevê para este sábado, chuva, por vezes forte, em especial nas regiões do Norte e Centro, com o vento a soprar por vezes forte, com rajadas, no litoral e terras altas, e uma pequena subida de temperatura.