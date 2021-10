Município entrega ‘tablets’ a escolas básicas do concelho de Oliveira do Bairro

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro entregou ao Agrupamento de Escolas local 360 ‘tablets’, para apoio à educação pré-escolar, educação especial e 1.º ciclo.

A quantidade de equipamentos distribuídos por escola foi definida tendo em conta o seu número de alunos. Receberam estes equipamentos as escolas básicas de Bustos, Mamarrosa, Oiã, Oiã Nascente, Oiã Poente, Oliveira do Bairro, Palhaça, Troviscal e Vila Verde.

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora da Educação da Câmara de Oliveira do Bairro, “o objetivo é o de permitir que os alunos tenham acesso a este tipo de equipamentos informáticos, potenciando o seu processo de aprendizagem”.

A gestão e a forma como os ‘tablets’ vão ser utilizados no contexto escolar será feita, segundo a autarca, “pelo Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, através dos coordenadores de cada escola, tendo em conta as suas estratégias pedagógicas”.