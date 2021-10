Obras no Centro de Saúde de Águeda já arrancaram

As obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda irão dotar o equipamento de melhores condições para a prestação de cuidados de saúde.

As obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda arrancaram esta semana, com a delimitação do espaço de intervenção e colocação do estaleiro. Os trabalhos vão ser divididos em três fases no sentido de condicionar ao mínimo o funcionamento da infraestrutura e a prestação dos cuidados de saúde à população.

A obra, projetada e a cargo da Câmara Municipal, prevê um investimento de 1.313.362,69 euros (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de aproximadamente 14 meses. Contempla a ampliação do edifício, criando novas áreas, para além de que serão resolvidos alguns dos problemas existentes, como infiltrações e outras questões técnicas.

“Está iniciada uma obra que tem uma importância central para a comunidade, dotando o equipamento de mais e melhores condições tanto de trabalho para os profissionais de saúde como de atendimento dos utentes, melhorando, assim, a prestação de cuidados de saúde à população”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, apelando à sensibilidade e paciência para o decorrer dos trabalhos.

Assim, para afetar ao mínimo o funcionamento do Centro de Saúde, a obra foi dividida em três fases. A primeira, agora iniciada, prendeu-se com a delimitação do estaleiro de obra, nas traseiras do atual edifício, onde vai ser construído um novo bloco. Nos próximos seis meses (1.ª fase), será requalificado um pequeno bloco nas traseiras do edifício e construída a nova ala. O restante edifício estará no seu funcionamento normal.

As três fases da obra deverão estar concluídas, tendo em conta o prazo de execução previsto, nos primeiros meses de 2023.

