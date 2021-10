Torres: Tradição, arte e animação na 2.ª edição da Festa do Bunho e do Junco

O lugar de Torres engalanou-se, nos dias 2 e 3 de outubro, para acolher a 2.ª edição da Festa do Bunho e do Junco, uma organização da Associação Recuperar a Aldeia de Torres (ARAT).

O evento teve atividades diversas e multifacetadas, em sintonia com os princípios que norteiam a ação da associação: preservar e divulgar as tradições, dinamizar culturalmente a aldeia, sensibilizar para a recuperação do edificado em adobe.

Ao longo dos dois dias, houve: no largo da capela de Torres, mostra de artesanato, com artesãos a trabalhar ao vivo o bunho e o junco, assim como exposições de trabalhos artísticos e a presença dos Aidos da Vila e da apicultora Vera; artistas convidados por Olga Santos Galeria que trouxeram a algumas casas de Torres exposições de fotografia, pintura e desenho; uma mostra de móveis recuperados pela conterrânea Lygia Castelão, que abriu as portas de sua casa. Houve ainda uma mostra de utensílios agrícolas, a exposição dos desenhos do concurso, “A nossa aldeia” e a exposição dos bonecos em bunho e junco dos alunos da EB de Vilarinho do Bairro.

Mostra de trabalhos na Biblioteca Municipal

A Câmara Municipal de Anadia inaugura, no próximo sábado, dia 16 de outubro, pelas 15h, na Biblioteca Municipal, a exposição “Reabilitar-Nós”, projeto artístico inserido na Festa do Bunho e do Junco de 2021 que decorreu em Torres, Vilarinho do Bairro, numa organização da Galeria Olga Santos, em parceria com a Associação Recuperar a Aldeia de Torres e com o apoio do Município de Anadia.

Estarão expostos trabalhos de vários autores, nomeadamente Alexandra Oliveira, Alexandre Morais, Cristina Neves, Fernando Martins, Jean Pierre de Aguiar, Marta Amaro, M. Céu Ferreira, Manuela Vaz, Marta de Aguiar, Naná (Fernanda Santos), Olga Santos, Rui Pedro Bordalo e Kel Pintado.

A mostra estará patente ao público no átrio e na sala polivalente da Biblioteca, podendo ser visitada até ao dia 13 de novembro.

