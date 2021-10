Treze escolas do concelho de Anadia recebem Bandeiras Verdes

Foram 13 as escolas do concelho de Anadia contempladas com a Bandeira verde Eco-Escolas 2020-2021. A atribuição foi feita pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) em cerimónia que decorreu, no passado dia 12 de outubro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

As Bandeiras Verdes foram entregues a duas alunas da Escola Básica e Secundária de Anadia (EBSA), em representação das escolas galardoadas. O Município de Anadia fez-se representar pelo Vereador Lino Pintado que recebeu, das mãos dos responsáveis da ABAE, o certificado de “Parceiro Eco-Escolas 2021”.

Conquistaram este galardão, o Centro Escolar de Arcos, o Centro Escolar de Tamengos, o Centro Escolar de Sangalhos, a EB 1 da Moita, o Centro Escolar das Avelãs, o Centro Escolar de Paredes do Bairro, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, a Escola Básica e Secundária de Anadia, a EB de Vilarinho do Bairro, a EB 1 de Aguim, a EB 1 de Vila Nova de Monsarros, a EB 1 do Chãozinho/Jardim de Infância de Amoreira da Gândara e a Escola Profissional de Anadia.

Para além da Bandeira Verde, a Escola Básica e Secundária de Anadia foi ainda distinguida com alguns prémios relativos às várias atividades em que esteve envolvida, nomeadamente “Alerta Invasoras!”, “Faber-Castel – Onde está o Ecolápis?”, “Geração Depositrão – Cartaz: Eficiência Energética dos Equipamentos”, “O Ar que Eu respiro – Painel Climar”, “Suspeitos do costume – Em busca dos suspeitos do costume” e “Hortas Bio – Plantas Companheiras”.

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Anadia “parabeniza as escolas pelo trabalho desenvolvido, em prol da sustentabilidade ambiental, que permitiu alcançar a Bandeira Verde, dignificando assim o concelho e toda a comunidade anadiense”. De sublinhar ainda que os estabelecimentos de educação e ensino que participaram nesta iniciativa tiveram o apoio, logístico e financeiro, da autarquia.