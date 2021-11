Agrupamentos de Oliveira do Bairro e de Águeda Sul vão representar Portugal em festival europeu

Os projetos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB) “Chemistry to City (CtoC) – Metals in the City of Oliveira do Bairro” e do Agrupamento de Águeda Sul, “Crafts DIY to Learn Science/Science on my cell phone” estão entre os sete selecionados para integrar a delegação portuguesa no Festival Europeu Science on Stage 2022, que decorre em março, em Praga, República Checa. Projeto do Agrupamento Águeda Sul



O Evento Nacional de Seleção decorreu no fim de semana de 6 e 7 de novembro e foi coordenado pelo NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia. Vinte e cinco projetos de vários pontos do país foram apresentados num evento “de professores para professores” na EBS Frei Gonçalo de Azevedo, em São Domingos de Rana, Cascais, com uma manhã aberta à comunidade.



Um dos critérios para a admissão dos projetos a apresentar era seguir metodologias inovadoras de ensino numa abordagem com base em inquiry based learning. O júri do Festival Nacional visitou os stands para conhecer e selecionar sete projetos que irão formar a delegação portuguesa para o Festival Europeu Science on Stage 2022 em Praga.

